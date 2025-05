EVO KAKO NAS VREME OČEKUJE U NAREDNIM DANIMA

Iz Republičko hidrometeorološkog zavoda javljaju da nas ujutru na jugozapadu, jugu i istoku Srbije očekuje niska oblačnost, a ponegde i pojava magle. Sto se tiče ostalih oblasti, vedro i hladno sa lokalnom pojavom slabog prizemnog mraza. U toku dana u većem delu Vojvodine i centralne Srbije pretežno sunčano, dok je u ostalim krajevima promenljivo oblačno.

U planinskim predelima retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab do umeren, severni, a u Negotinskoj Krajini u prvom delu dana istočni. Najniža temperatura od 0 do 9 °S, a najviša od 16 do 20 °S.

Promenljivo vreme nas očekuje u sredu (14.05.) uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i u većini mesta suvo.

U četvrtak (15.05.) posle podne i uveče na severu i zapadu Srbije naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Padavinska zona će se u petak (16.05.) izmestiti na jug i istok Srbije. Na visokim planinama moguć je i sneg.

Za vikend, ali i početkom naredne sedmice (17 – 20.05.) nastavak promenljivog i relativno svežeg perioda uz povremeno pojačan severozapadni vetar, a pojava kiše ili lokalnog pljuska biće izolovana i kratkotrajna.

ZeječarOnline/RHMZ/N.B.

