EVO KAKO JE IZGLEDALO “ZLATNO DOBA” ZAJEČARA! Nataša Tošić Sremac o periodu kada je Saša Mirković bio gradonačelnik ovog grada!

Ekskluzivna gošća u večerašnjoj emisiji „PRETRES” sa Stefanom Usiljaninom na Hype televiziji bila je advokat i doktor krivično-pravnih nauka, Nataša Tošić Sremac.

Nataša je otvoreno govorila o svojoj karijeri, borbi za pravdu i izazovima kroz koje je prošla braneći Sašu Mirkovića, uključujući pritiske, ucene, nepravde i sudske procese.

Takođe ona se dotakla i perioda kada je Saša Mirković bio gradonačelik Zaječara.

– Ja sam prvi put za njega čula kada je on pobedio na Eurosongu, a Marija Šerifović je pevala. Iz mog ugla to je bilo tako. On je tada proglašen za najboljeg menadžera. Ja sam tada bila trudna sa mojim Aleksandrom, znam da se nešto nisam kretala, gledala sam televiziju. Tada sam ja njega prvi put videla na televiziji, naravno, svi su znali ko je on. Nakon toga kreću lepi koncerti u Zaječaru, dovođenje poznatih pevača u Zaječar. Što se nikada nije desilo ni pre ni kasnije da u Zaječar, to vam je Bugarska granica dok se stigne treba vremena. Kreću lepe stvari da se dešavaju. Od 2012 ili 2013 godine Saša i formalno bude biran za predsednika Skupštine grada Zaječara, onda opet idu koncerti, idu manifestacije, Čarolija u Zaječaru i ide sve što je lepo – rekla je Nataša.