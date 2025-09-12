ER Srbija saopštila: Moguća odstupanja u planiranom redu letenja!

Povodom priprema za održavanje vojne parade u Beogradu i ograničenja u korišćenju vazdušnog prostora zbog nadletanja vojne avijacije, tokom današnjeg dana moguća su izvesna odstupanja u planiranom redu letenja srpske nacionalne avio-kompanije.

– Er Srbija putnicima pruža neophodnu podršku i čini sve što je u njenoj moći da smanji kašnjenja. Putnici koji propuste konekcije biće preusmereni na alternativne letove – saopštila je Er Srbija.

Vojna parada 2025. godine, pod nazivom „Snaga jedinstva“, održava se povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, a planirana je za subotu, 20. septembra, ispred Palate „Srbija“ na Novom Beogradu. Inače ovaj dan obleževa se pet dana ranije, 15. septembra.

Zajecaronline.com/Bizportal.rs/N.B.

