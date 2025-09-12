Blog Društvo Izdvajamo Vesti

ER Srbija saopštila: Moguća odstupanja u planiranom redu letenja!

12.09.2025.
Er Srbija
Foto: M.K./ATAImages

ER Srbija saopštila: Moguća odstupanja u planiranom redu letenja!

Povodom priprema za održavanje vojne parade u Beogradu i ograničenja u korišćenju vazdušnog prostora zbog nadletanja vojne avijacije, tokom današnjeg dana moguća su izvesna odstupanja u planiranom redu letenja srpske nacionalne avio-kompanije.

Er Srbija putnicima pruža neophodnu podršku i čini sve što je u njenoj moći da smanji kašnjenja. Putnici koji propuste konekcije biće preusmereni na alternativne letove – saopštila je Er Srbija.

Vojna parada 2025. godine, pod nazivom „Snaga jedinstva“, održava se povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, a planirana je za subotu, 20. septembra, ispred Palate „Srbija“ na Novom Beogradu. Inače ovaj dan obleževa se pet dana ranije, 15. septembra.

Zajecaronline.com/Bizportal.rs/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: Hype TV

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar