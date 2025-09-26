EPS: 300.000 građana koristi elektronski račun!

Elektronski račun za električnu energiju koristi 300.000 ljudi u Srbiji, rekla je danas izvršna direktorka za IT i digitalizaciju u EPS Katarina Andrejević i dodala da je to dokaz da su građani prepoznali benefite digitalnih usluga ”Elektroprivrede Srbije”.

Andrejević je, na konferenciji ”Energy up”, da je ”Elektroprivreda Srbije” unapredila svoje poslovanje i uvela digitalne usluge, a već dve godine kupci koriste portal i aplikaciju ”EPS Uvid u račun”, kao i elektronski račun, koji stiže na imejl odmah po formiranju na osnovu podataka o potrošnji.

Ona je na panelu ”Energetski sistem nove generacije” objasnila da je digitalizacija važna za budućnost kompanije i energetskog sektora u celini, jer na taj način EPS postaje dostupniji, transparentniji i bliži kupcima.

”SAP biling sistem uveden je za sva područja garantovanog snabdevanja i kupce proizvođače, a u toku je implementacija za kupce na komercijalnom snabdevanju. Nastavićemo sa unapređenjima postojećih usluga, ali i sa uvođenjem novih digitalnih servisa kako se bude razvijalo tržište” rekla je Andrejević.

Izvršna direktorka za IT je naglasila da veštačka inteligencija i automatizacija procesa postaju ključni aspekti digitalizacije i digitalne transformacije.

”Veštačku inteligenciju primenjujemo u prosecima predikcije potrošnje električne energije i predikcije cena električne energije, kao i na dva pilot projekta za unapređenje procesa održavanja i planiranja proizvodnje”, rekla je Andrejević.

Ona je ukazala na to da je do sada uvedeno više, međusobno integrisanih, tehničkih informacionih sistema u EPS i time je obezbeđeno upravljanje proizvodnjom i trgovinom u realnom vremenu sa maksimalnim rezultatima.

