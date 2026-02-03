Eliminisan u Monpeljeu: Srpski teniser izgubio od Španca!

Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u osminu finala ATP turnira u Monpeljeu, pošto je danas u prvom kolu izgubio od Španca Pabla Karenja Buste 4:6, 6:3, 7:6 (7:4).

Meč je trajao dva sata i sedam minuta

Kecmanović je 69. teniser sveta, dok se Karenjo Busta nalazi na 100. mestu ATP liste. Ovo je bio treći međusobni duel srpskog i španskog tenisera, a prvi trijumf Karenja Buste, koji će u osmini finala igrati protiv Holanđanina Talona Grikspora.

Kecmanović je dobio prvi set protiv Karenja Buste sa 6:4, dok je španski teniser uzvratio u drugom sa 6:3. Karenjo-Busta je poveo 5:1 u trećem setu. Kecmanović je spasao tri meč lopte u devetom gemu na svoj servis i uspeo je da smanji na 5:4. Srbin je zatim napravio brejk i izjednačio je na 5:5.

Oba tenisera su potom osvojila po jedan gem, a pobednik trećeg seta, a ujedno i meča odlučen je u taj-brejku. Srpski teniser je poveo 3:0, ali je onda usledila serija Karenja-Buste od 7:1 za plasman u osminu finala.

Na turniru u Monpeljeu nastupiće još jedan srpski teniser Hamad Međedović, koji će u prvom kolu igrati protiv Švajcarca Stena Vavrinke.

Zajecaronline.com/tanjug/ N.B.

