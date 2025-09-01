ELEKTRIČAR UPOZORAVA! Nikada ne punite telefon na ovom mestu, MOŽE IZAZVATI POŽAR!

„Punjač za mobilni telefon možda izgleda bezopasno, ali ako se nepravilno koristi ili je oštećen, može predstavljati ozbiljnu opasnost, naročito u toplim uslovima“, kaže Harison. Najveće greške pri punjenju:- Ostavljanje punjača uključenog bez nadzora, posebno u toploj prostoriji.

– Punjenje telefona na mekim površinama krevet, jastuk, kauč.

– Korišćenje jeftinih ili falsifikovanih punjača bez sigurnosnih sertifikata.

– Punjenje oštećenim punjačem – sa izlizanim kablom ili labavim konektorom.

„Mekani materijali zadržavaju toplotu i smanjuju protok vazduha, što može dovesti do brzog pregrevanja uređaja“, objašnjava stručnjak. „Ako kabl pokazuje znake istrošenosti, ako su žice vidljive ili se utikač pomera, odmah ga prestanite koristiti!“, savetuje Harison za „Express“.

Visoke temperature i punjenje

Tokom letnjih dana, svi elektronski uređaji su pod dodatnim opterećenjem. Zato se savetuje:

– Ne ostavljajte telefon da se puni tokom noći bez nadzora

– Uvek punite na tvrdoj, hladnoj i suvoj površini

– Isključite punjač iz utičnice kad nije u upotrebi

„Jednostavne mere opreza mogu sprečiti ogromnu štetu“, zaključuje Harison.

ZajecarOnline/M.K.

