DŽEM OD ŠIPKA Ukusom obara s nogu!

Potrebno je:

3 kg šipka

6 kg šećera

vode, po potrebi

Priprema:

Šipak isperite u nekoliko voda pa ga ostavite da se prosuši omekša. Onda ga ubacite u lonac i prelijte vodom pa kuvajte sve dok ne omekša. Potom ga procedite kroz gušće sito i pusite da se ohladi. Zatim uzimajte malo po malo smese šipka i ubacite opet u sito dolivajući vodu i ispirajte smesu iznad lonca. Nakon što završite, isperite sito od dlačica i to radite nakon svakog pasiranja. Ponovite postupak nekoliko puta. Procedite smesu kroz gazu pa je izlijte u šerpu i kuvajte sat vremena, uz mešanje, dok ne ispari višak vode. Onda dodajte šečer i kuvajte, mešajući da ne zagori, još oko sat vremena. Vruć džem sipajte u vruće tegle i stavite u toplu rernu. Sutradan poklopite džem i čuvajte u ostavi.

Zajecaronline/trpeza.alo/ N.B.

