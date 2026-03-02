Izdvajamo Vesti zanimljivosti

Dva sastojka za savršeno mek veš – prirodno i jednostavno!

02.03.2026.
foto:Pinterest

Kupovni omekšivači sadrže puno hemikalija koje mogu izazvati iritaciju kože i oštetiti odeću. Ukoliko želite da uštedite novac i koristite prirodni omekšivač koji vam neće iritirati kožu, napravite ga sami.

Recept za prirodni omekšivač

Za razliku od kupovnih, ovaj omekšivač se sastoji od samo dva sastojka koja imate u kući i potpuno su prirodna. Potrebni su vam:

  1. 400 ml belog sirćeta
  2. 40 kapi eteričnog ulja po želji (ulje pomorandže je nežno i skida fleke, lavanda deluje umirujuće, a pepermint može neutralisati jake mirise).

Pomešajte i sipajte u veš mašinu u pregradu za omekšivač. Ne brinite, kad se odeća osuši, nećete osetiti miris sirćeta iz ovog domaćeg omekšivača.

foto: Pinterest

Drugi recept za domaći omekšivač

Postoji još jedan recept za domaći omekšivač koji koriste mnoge domaćice. Treba vam 600 ml vode, 200 ml balsama za kosu i 100 ml belog sirćeta. Sve sastojke pomešajte. Za oba recepta se u mašinu stavlja 1 čep omekšivača.

Zajecaronline.com/Alo!/ N.B.

Foto: Zaječaronline

 

