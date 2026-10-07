Dva najstarija muškarca na svetu čestitali jedan drugome rođendane, koji slave istog dana

Dva najstarija muškraca na svetu, Australijanac Ken Viks (113) i Brazilac Žoao Marinjo Neto (114) čestitali su jedan drugom rođendane, koji slave istog dana, na dva suprotna kraja sveta, prenosi danas Dejli mejl.

Dvojicu muškaraca povezuje isti datum rođenja i činjenica da su dva najstarija živa muškarca na svetu, uprkos tome što ih razdvaja oko 14.000 kilometara.

Razmenu rođendanskih čestitki je 5. oktobra zabeležila i Ginisova knjiga rekorda, prema kojoj je Žoao Marinjo Neto zvanično najstariji čovek na planeti.

Žoao Marinjo Neto je najstariji muškarac na svetu od novembra 2024. godine, kada je imao 112 godina. Što znači da je ovo drugi rođendan koji je obeležio na toj vrhunskoj poziciji.

Na pitanje koji savet ima za dug život, Marinjo Neto je ranije rekao da ako neko želi da ima dug život, treba da se okruži dobrim ljudima i da drži voljene blizu sebe.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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