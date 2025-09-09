Dva filmska spektakla stižu u Kladovo

Bioskop Biblioteke “Centar za kulturu” Kladovo na prvi dan premijere u Srbiji prikazuje dečiji sinhornizovani film “Mit o marakudi – Kameno doba”!

U Subotu, 13. septembar 2025. u 18.00 časova – “Mit o marakudi – Kameno doba”

Žanr: animacija, porodični

Trajanje: 80 minuta

Sadržaj: Kako bi se pokazao koliko vredi, svaki mladi ambiciozni ratnik mora da krene u u lov, u šumu, kao deo tradicije kamenog doba. Marakuda, sin uvažnog plemenskog vođe, nikada nije bio veliki ratnik, što je pomalo i razočaravajuće za njegovoog oca. Kako bi ipak dokazao suprotno, Marakuda ulazi u mističnu šumu s namerom da krene u opasnu avanturu u kojoj mu se pridružuju novi prijatelji, jedinstvena ptica i zec.

U 20.00 časova – “Rouzovi”

Žanr: drama – komedija

Trajanje: 105 minuta

Uloge: Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, Allison Janney, Andy Samberg, Kate McKinnon, Ncuti Gatwa, Jamie Demetriou

Sadržaj: Kutija nadmetanja i ozlojeđenosti ispod fasade savršenog para zapali se kada se muževljevi profesionalni snovi sruše.

Cena ulaznice je 350 dinara.

Prodaja počinje sat vremena pred počeak projekcije na blagajni Doma kulture u Kladovu.

Zajecaronline/kulturakladovo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!