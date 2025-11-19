DRAGANA MIRKOVIĆ I ACA LUKAS ĆE POKORITI OFENBAH! Dve legende udružuju GLASOVE: Nabavite ulaznice za „Stadthalle Offenbach“!

Muzičko veče prepuno emocijama! Stadthalle Offenbach održaće se 7. februara 2026. godine. Mesto gde će se okupiti ljubitelji balkanske muzike, jer na jednu scenu stižu dve velike muzičke ikone Aca Lukas i Dragana Mirković.

Publiku očekuje spektakl koji spaja decenije hitova, emocija i prepoznatljive energije.

Organizatori najavljuju događaj koji prevazilazi klasičan koncert biće to susret dva muzička univerzuma koji su generacijama oblikovali regionalnu scenu. Aca Lukas poznat je po nastupima punim energije, ritma i sirove iskrenosti, dok Dragana Mirković donosi svoj prepoznatljivi spoj elegancije, emocije i bezvremenskih balada. Zajedno, obećavaju veče koje će se dugo pamtiti.

DRAGANA MIRKOVIĆ I ACA LUKAS

View this post on Instagram A post shared by Music Elite Event (@music.elite.event.frankfurt)

Ulaznice su već u prodaji i mogu se nabaviti putem zvaničnog sajta: music-elite-event-frankfurt.com.

Organizatori poručuju da je interesovanje izuzetno, pa se posetiocima savetuje da svoje ulaznice obezbede na vreme.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs/N.B.

