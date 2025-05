“DOMAĆINSKI ZA ZAJEČAR!” Dr Nenad Ristović jasno i glasno! (VIDEO)

“DOMAĆINSKI ZA ZAJEČAR!” Dr Nenad Ristović jasno i glasno!

Grupa građana „Domaćinski za Zaječar“ koju vodi infektolog Nenad Ristović predala je listu za predstojeće lokalne izbore u Zaječaru.

”8. Juna zaokružite broj 4”

“Porodica je naše izvorište i naše utočište. Poštovani sugrađani, sa Vama to možemo uraditi. “ – kako su juče naveli!

Dr Nenad Ristović je za Zajecaronline govorio:

Od kampanje očekujemo da plasiramo i da pokažemo građanima šta su naše ideje, šta su ciljevi i da to želimo da sprovedemo sa građanima Zaječara. Naš jedini cilj je da građani Zaječara žive bolje u narednom periodu. Istočna Srbija i sam grad Zaječar je u jednom periodu depopulacije, smanjenja rađanja, veliki broj ljudi napušta i odlazi. Mi želimo da damo program koji može da zadrži mlade ovde. Da omogućimo razvoj i život svih nas jer smo svi ovde upućeni jedni na druge.

