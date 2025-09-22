DOMAĆA PITA SA KAJSIJAMA

Potrebno je:

Za testo:

300 g brašna

150 g putera

100 g šećera

1 jaje

1 kašičica praška za pecivo

prstohvat soli

malo rendane limunove korice

Za fil:

600 g svežih kajsija

100 g šećera

1 kašika griza

1 kašičica vanilinog šećera

Priprema:

Rernu zagrejte na 180 stepeni. U jednoj posudi umutite puter sa šećerom pa dodajte jaje, brašno, prašak za pecivo, so i limunovu koricu. Umesite glatko testo pa ga podelite na dva dela – veći deo razvaljajte i stavite u podmazan pleh.Rasporedite polovinu kajsija preko tesra pa pospite šećerom, vanilom i grizom. Od ostatka testa napravite trake i poređajte ih preko fila u obliku mreže. Pecite pitu oko 35 do 40 minuta, u rerni zagrejanoj na 180 stepeni, sve dok ne porumeni. Ostavite da se ohladi pa pospite prah šećerom i poslužite.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

