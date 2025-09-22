Desert Izdvajamo Recept Vesti

DOMAĆA PITA SA KAJSIJAMA

22.09.2025.
foto: Pinterest



Potrebno je:

Za testo:

  • 300 g brašna
  • 150 g putera
  • 100 g šećera
  • 1 jaje
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • prstohvat soli
  • malo rendane limunove korice

Za fil:

  • 600 g svežih kajsija
  • 100 g šećera
  • 1 kašika griza
  • 1 kašičica vanilinog šećera

Priprema:

Rernu zagrejte na 180 stepeni. U jednoj posudi umutite puter sa šećerom pa dodajte jaje, brašno, prašak za pecivo, so i limunovu koricu. Umesite glatko testo pa ga podelite na dva dela – veći deo razvaljajte i stavite u podmazan pleh.Rasporedite polovinu kajsija preko tesra pa pospite šećerom, vanilom i grizom. Od ostatka testa napravite trake i poređajte ih preko fila u obliku mreže. Pecite pitu oko 35 do 40 minuta, u rerni zagrejanoj na 180 stepeni, sve dok ne porumeni. Ostavite da se ohladi pa pospite prah šećerom i poslužite.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

