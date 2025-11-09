Đoković odlučio da ne igra na ATP finalu u Torinu!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković odlučio je da ne igra na ATP finalu u Torinu, a njegovo mesto zauzeće Italijan Lorenco Muzeti, koga je savladao u finalu turnira u Atini.

“Zaista sam jako želeo da se takmičim u Torinu i da dam sve od sebe, ali posle finala u Atini, nažalost, moram sa vama da podelim da moram da se povučem zbog povrede. Zaista mi je žao zbog svih navijača koji su se nadali da će me videti kako igram – vaša podrška znači mnogo. Želim svim igračima sjajan turnir i ne mogu da dočekam da se vratim na teren sa vama svima zajedno”, napisao je Đoković na Instagramu.

Đoković, rekorder sa sedam titula, trebalo je da bude u “Džimi Konors” grupi sa Karlosom Alkarazom, Tejlorom Fricom i Aleksom de Minorom.

