Đoković danas protiv Tabila u osmini finala turnira u Atini

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas oko 17 časova protiv Čileanca Alehandra Tabila u osmini finala ATP turnira u Atini.

Đoković je peti teniser sveta, dok se Tabilo nalazi na 89. mestu ATP liste. Srpski i čileanski teniser su odigrali dva duela u karijeri, a oba meča je dobio Tabilo.

Đoković je u prvom kolu turnira u Atini bio slobodan, dok je Tabilo na startu takmičenja savladao Australijanca Adama Voltona 7:6 (9:7), 6:7 (6:8), 7:5.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

