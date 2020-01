Do kraja nedelje mraz

U Srbiji će danas ujutru biti hladno sa slabim i umerenim mrazem, u nižim predelima i maglom i niskom oblačnošću koja će se u Vojvodini zadržati i duže tokom dana.

U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv.

Jutarnja temperatura od -10 do -3 C, na jugu Srbije i niza, najviša dnevna od 2 do 7 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Zaječaru jutro hladno, na širem području sa umerenim mrazem i maglom, koja će se zadržati i tokom prepodneva. Tokom dana pretežno sunčano uz slab vetar promenljivog pravca.

Jutarnja temperatura oko -4, najviša dnevna oko 7 stepeni.

Izgledi vremena u Srbiji za sedam dana – do 16. januara:

Jutra hladna sa slabim i umerenim mrazem, u nižim predelima i maglom, koja će se u pojedinim danima ponegde zadržati duže. U ostalim krajevima tokom čitavog perioda pretežno sunčano, osim za vikend kada će biti pretežno oblačno i suvo.