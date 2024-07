Đoković bolji od Nadala, obezbedio plasman u treće kolo!

Đoković bolji od Nadala!

Srpski teniser Novak Đoković savladao je Rafaela Nadala rezultatom 6:1 6:4 u drugom kolu Olimpijskog turnira.

Imao je Novak u svom prvom servis gemu 40:0, ali se Španac volšebno vratio u gem. Igralo se “na razliku”, ali dobio je srpski teniser naredna dva poena i poveo sa 1:o.

U drugom gemu odmah je Srbin napravio pritisak, stigao najpre do 15:30, pa onda na 30:40 imao prvu brejk loptu na meču. Odmah je iskoristio, nakon greške Nadala, čiji je forhend nakon kontakta sa vrhom mreže završio u autu.

Treći gem, na svoj servis je lako dobio Đoković, bez izgubljenog poena.

U četvrtom, od početka gema pokazao da želi “dupli brejk”. Videli smo nekoliko sjajnih poena, prve dve brejk šanse nije iskoristio Novak, ali na trećoj je Nadal poklekao – 4:0!

Novi servis gem za Novaka, drugi u nizu koji osvaja “sa nulom”. Nadalu preti katastrofa u prvom setu!

Servirao je Nadal za ostanak u setu i svoj prvi gem na meču. Suočavao se najpre sa 0:15, pa sa 15:30, nakon čega je konačno vezao tri poena i stigao do prvog gema – 5:1.

Sada drugi teniser sveta može do prvog seta svojim servisom. Izgubio je prvi poen u gemu, nakon što je Nadal kao u starim dobrim danima stigao Novakov drop šot i plasirao loptu u sam ugao terena. Ipak, to je bilo sve što je “bik sa Majorke” uradio u ovom gemu, sa četiri vezana poena Novak stiže do 6:1 posle 39 minuta igre!

DRUGI SET

Drugi set otvorio je svojim servisom četrnaestostruki šampion Rolan Garosa. Ponovo je Novak nakon 30:30 stigao do brejk šanse i odmah je iskoristio, 1:0!

Lako stiže do novog gema srpski teniser pri svom servisu, nema Nadal nikakvih šansi kada Novak izvodi početni udarac, 2:0.

Da teško dolazi do šanse da osvoji gem, potvrdilo se i u narednom gemu na servis popularnog Rafe. Imao je Đoković brejk priliku pri 30:40, nije je iskoristio, ali već narednu pretvara u novi brejk!

Novi lak gem na Novakov servis, Nadalu samo jedan poen – 4:0.

Nadal se upisuje na semafor u drugom setu posle lagano osvojenog gema na svoj servis – 4:1.

BREJK! Prvu brejk loptu pri rezultatu 30:40 koristi Španac i smanjuje Novakovu prednost na 4:2.

Opet lako stiže do svog servis gema Rafa, diše sada za vratom Srbinu 4:3.

Neverovatno, podigao je Nadal nivo svoje igre, Đoković je malo pao i dozvolio nove dve brejk lopte. Drugu je iskoristio Španac i izjednačio rezultat.

Probudio se Novak i odmah pritisnuo rivala. Jako dugo trajao je deveti gem, imao je Novak jednu, drugu, pa treću brejk šansu koje je redom spašavao Nadal. Četvrtu nije mogao, pa pravi Srbin novi brejk i u narednom gemu će servirati za meč.

Nervoza je ušla i u srpskog asa, ali pri rezultatu 30:30 napravio je Nadal neiznuđenu grešku, a Đoković sjajnim servisom u narednom poenu iskoristio meč loptu. Na kraju, 2:0 za Novaka, čeka ga sada duel protiv boljeg iz meča Arnaldi – Kepfer.

