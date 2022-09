Dinićima stigla pomoć i iz Beograda – „Niko neće našu decu izbacivati na ulice“

Predstavnici Nove stranke – Da se struka pita, posetili su porodicu Dinić i tom prilikom ponudila svu pravnu podršku u ovoj borbi, istakavši da niko ne sme našu decu izbacivati iz svojih domova na ulicu!

„U ovom konkretnom izvršnom postupku došlo je do više grubih povreda Ustavom zajemčenih prava građana poput prava na pravično suđenje i suđenje u razumnom roku, imajući u vidu enormno dugo trajanje postupka od 2006. godine. Potraživanje od 420.000 je još iste godine isplaćeno za iznos od 360.000 dinara, a kamata za svo ovo vreme će dovesti do toga da porodica sa troje dece može potencijalno da ostane bez krova nad glavom“, rekao je Srđan Bogićević, generalni sekretar i advokat stranke.

On je naglasio da u ovom postupku postoji još problematičnih situacija.

„Dostava rešenja o izvršenju izvršnom dužniku je neuredna, što je rezultovalo da od 2006. do 2013. godine dužnik nije znao da se postupak uopšte vodi protiv njega. Mi ćemo insistirati na tome da ovakvi slučajevi više ne budu više praksa u izvršnom postupku, mora se inicirati izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju, da se iz postupaka izostavi sprovođenje rešenja na nepokretnosti porodica sa decom, jer se porodica mora zaštititi kao osnovna jedinica svakog društva, a deca od stresa koji proživljavaju“, rekao je on.

Bogićević je najavio da će stranka inicirati i osnivanje fonda koji će pomagati porodicama širom Srbije koje se nalaze u sličnim situacijama.

Po njegovim rečima, ovakvim postupanjem suda, poput ovog u Zaječaru, grubo je povređeno Ustavom garantovano pravo građana na pravično i suđenje u razumnom roku, imajući u vidu da izvršni postupak traje 16 godina.

Vladimir Kovačević, predsednik Nove stranke – Da se struka pita, objasnio je da je glavni cilj zaštita naše dece, koja ne smeju više završavati na ulici.

„Kao stranka zaniteresovali smo se ne samo za ovaj, nego i za sve druge slučajeve koji za posledicu imaju isterivanje srpske dece na ulicu. Ovaj slučaj nije usamljen i širom Srbije se to dešava kao posledica Zakona, da naša deca budu isterivana na ulicu. Ako kao društvo to ne sprečimo, da srpska deca ne budu na ulici, nismo odgovorili zadatku i moramo da pognemo glavu pred svojim pokolenjma“, rekao je Kovačević.

Kako je naglasio, oni ni jednog dužnika ne žele da zaštite od plaćanja svoje obaveze, ali u ovom konkretnom slučaju, od prvog dana je bilo pokušaja namirenja duga.

„Nije postojala nikakva namera da se izbegne plaćanje duga. Suma u visini od 3000 evra koji je godine vraćen na ruke nije poslužio za namirenje ovog duga, kasnije je takođe dolazilo do pokušaja namirenja, ali sudski postupak je vođen tako da u krajnjoj tački dovede do oduzimanja kuće“, kaže Kovačević.

On ističe da je vrednost kuće procenjena na oko 35 hiljada evra, što je 10 puta više od inicijalnog duga i da nije tajna da su se izvršitelji uvezali, da dele informacije i imaju svoje zone aktivnosti.

„Kada god se naiđe na takvu nesrazmeru imovinskog zahteva u odnosu na vrednost imovine nad kojom se vrši izvršenje, pojavljuju se kupci sa drugih područja, „prijatelji prijatelja” koji tu imovinu kupuju u nekom javnom postupku i na kraju korist imaju obe strane – ona koja je tu informaciju podelila i ona čija su sredstva upotrebljena da se ta imovina kupi. Sam postupak izvršenja nije dovoljno definisan i javni izvršioci su tu pronašli rupu u zakonu. Nije tajna da postoje i „prijatelji” izvršitelja u policiji, koje izvršitelji dodatnu motivišu da izađu izvan svojih ovlašćenja i pružaju im podršku u slučajevima iseljenja, pogotovu kada je velika imovina u pitanju.“, objašnjava Kovačević.

Advokat Bogićević je kao sledeći pravni korak koji će preduzeti najavio podnošenje zahteva za utvrđivanje povrede prava na pravično i suđenje u razumnom roku.

Drugi korak, imajući u vidu da je očigledno bila neuredna dostava izvršnom dužniku, žalba može rezultovati poništavanjem pravosnažnosti i izvršnosti gde bi ceo izvršni postupak pao u vodu.

Po rečima Budimke Dinić, ona se sa nekadašnjim poslovnim partnerom rastala u dobrim odnosima i pored tog duga, kao i da joj je on čak obećao da nakon vraćanja većeg dela duga ostatak ne mora ni da mu vrati.

„Neki manji deo duga je ostao ali mi je on tada rekao da to ne moram da mu vratiš zbog svega što sam učinila za njega i njegovu firmu. Nikada nisam sumnjala u neke njegove loše namere i da može doći do ovakve situacije, ja znam da smo mi u ovoj situaciji u pravu i interesuje me samo istina i pravda“, rekla je Budimka.

Borba porodice Dinić se nastavlja, sada uz pomoć i pravnu podršku iz Beograda, koja će im svakako puno značiti u nastavku ovog slučaja.