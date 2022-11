Delimično oblačno i svežije, temperatura do 18 stepeni

Ujutro ponegde kratkotrajna magla. U toku dana malo do umereno oblačno i vetrovito. Kasnije posle podne na zapadu Srbije, a uveče i noću i u ostalim krajevima jače naoblačenje s kišom. Duvaće slab i umeren, u planinskim predelima povremeno jak južni i jugozapadni vetar, a u košavskom području jak jugoistočni, na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 3 do 10 °C, a najviša od 17 °C u Negotinskoj Krajini do 25 °C na jugu i jugoistoku Srbije.

U Zaječaru jutro vedro, kasnije delimično do pretežno oblačno i svežije. Jutarnja temperatura oko 8, maksimalna dnevna do 18 stepeni.Vetar slab, do 10 km/h.

Za vikend naoblačenje, maksimalno do 17 stepeni sa mogućom kišom.

Biometeorološka prognoza

Očekivane biometeorološke prilike povoljno će uticati na većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje astmatičarima u prepodnevnim satima, kao i osobama sa srčanim i psihičkim tegobama tokom celog dana. Kod meteoropata su mogući umor i neraspoloženje. Preporučuje se pridržavanje saveta lekara i uzimanje redovne terapije.