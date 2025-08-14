Delegacija iz Surinama u poseti Boru i Majdanpeku

Petočlana ESG ekipa iz Ziđinovog rudnika zlata „Rozabel Golden Majns“ u Surinamu boravi u dvodnevnoj poseti ograncima Serbia Zijin Copper u Boru i Majdanpeku.

Cilj posete je razmena iskustava i najboljih praksi u primeni ekoloških, društvenih i upravljačkih standarda sa kolegama iz ESG sektora SZC-a.

Tokom obilaska Bora, gosti iz Južne Amerike obišli su rudarska postrojenja i pogon za pripremu mineralnih sirovina u „Velikom Krivelju“, gde su se upoznali sa održivim tehnologijama i bezbednosnim procedurama.

Posetili su i metalurški kompleks, baštu ruža u krugu topionice, sanirano područje nekadašnjeg „crvenog jezera Robule“, kao i društveno odgovorne projekte u selu Slatina i tamošnjoj mesnoj zajednici.

Ova poseta predstavlja značajan korak u jačanju međunarodne saradnje u rudarskoj industriji i unapređenju ESG standarda na globalnom nivou. Ziđin je rudnike u sastavu „Rozabel Golden Majns“, koji obuhvataju osam velikih površinskih kopova u Surinamu, preuzeo u februaru 2023. godine.

Zajecaronline.com/facebook/Serbia Zijin Copper/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!