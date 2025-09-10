DEČIJI FUDBALSKI TURNIR U KNJAŽEVCU

Škola fudbala „Popaj 18“ iz Knjaževca organizovaće Kup Knjaževca poslednjeg letnjeg vikenda u septembru i na taj način obeležiti pet godina i više nego uspešnog postojanja.

Na turniru, na kojem se predviđa učešće velikog broja ekipa, nastupiće igrači uzrasta od 8 do 11 godina.

Prvog dana takmičenja u subotu (20. septembar) nastupiće mali fudbaleri rođeni 2014. i 2016. godine, dok će se 21. septembra na terenima Gradskog stadiona u Knjaževcu nadmetati generacije 2015. i 2017.

Iz Škole fudbala „Popaj 18“ upućuje poziv svim zainteresovanima da se prijave za učešće

Za najbolje timove i pojedince obezbeđeni su pehari i medalje, dok je kotizacija po ekipi 8.000 dinara.

Zajecaronline/glassporta.rs/N.B.

