Danas pretežno oblačno, za vikend više sunca i temperatura do 20 stepeni

Ujutro u nižim predelima, duž rečnih tokova i po kotlinama mestimično magla. Tokom dana u većem delu malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a samo na jugozapadu i jugu Srbije pretežno oblačno mestimično sa slabom kišom. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 11 °C, a najviša dnevna od 16 do 20 °C.

U Zaječaru delimično do pretežno oblačno, uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 19 stepeni. Vetar slab do umeren, najviše do 20 km/h.

Narednih dana očekuje nas više sunčanih perioda, uz temperature do 20 stepeni, kako tokom vikenda, tako i naredne nedelje.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka situacija će biti povoljnija za većinu hroničnih bolesnika i meteoropata. Blagi oprez se savetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima, naročito u jutarnjim satima. Moguće meteoropatske reakcije su promenljivo raspoloženje i glavobolja. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima.