Danas pretežno oblačno i sveže, za vikend ponovo preko 20 stepeni

U Srbiji danas umereno do pretežno oblačno. Jutro hladno, tokom dana sveže, sa maksimalnom dnevnom temperaturom od 16 do 19 stepeni.

U Zaječaru oblačno i sveže. Tokom dana će doći do razvedravanja, a maksimalna dnevna temperatura neće ići preko 16 stepeni. Vetar slab do umeren, najviše do 18 km/h.

Narednih dana slično vreme, a za vikend nas očekuju nešto više temperature, od 21 do 23 stepena.

Biometeorološka prognoza

Očekivana biometeorološka situacija može imati relativno povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Osobe sa srčanim i disajnim problemima mogu osetiti izvesne tegobe. Promenljivo raspoloženje i poremećaj sna su moguće meteoropatske reakcije. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.