DANAS POČINJE SAJAM KNJIGA! Evo kakva je bila atmosfera nekoliko sati pred otvaranje!

DANAS POČINJE SAJAM KNJIGA!

Danas je svečano otvoren 68. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu, a posetioci su već od ranih jutarnjih sati počeli da pristižu na Beogradski sajam.

Kapije su se otvorile u 10 časova, a ispred pultova za prodaju ulaznica vlada živo i veselo raspoloženje.

Beogradski sajam knjiga tradicionalno okuplja brojne izdavače, autore i posetioce iz zemlje i regiona, a tokom trajanja manifestacije očekuju se brojne promocije, tribine i susreti sa poznatim piscima.

„Siguran sam da nas očekuje jedan lep i posećen sajam sa puno izlagača i susreta sa piscima, dakle, jedan pravi praznik knjige, kako se to popularno kaže“, izjavio je pomoćnik direktora Sektora komercijalnih poslova Beogradskog sajma, Aleksandar Ivković, piše Tanjug.

Ivković je dodao da će i ove godine program biti izuzetno bogat i da će hale, nakon otvaranja kapija u subotu od 10 časova do večernjih sati, biti ispunjene razgovorima, promocijama i panelima.

Na konferenciji se obratio i viši savetnik u Sekretarijatu za kulturu Grada Beograda Jovan Jovanović, koji je istakao da je Sajam knjiga manifestacija od izuzetnog značaja za grad i zemlju. Koja iz godine u godinu raste i unapređuje uslove za posetioce i izdavače.

„Sajam knjiga je događaj koji je postao tradicija duga gotovo sedam decenija. Događaj koji okuplja sve ljubitelje pisane reči“, rekao je Jovanović. Kako je najavljeno na konferenciji za medije, svečano otvaranje 68. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga zakazano je za subotu u 18 časova u Hali 2 Beogradskog sajma.

Pod sloganom „Tvoja nova priča„, Sajam knjiga i ove godine biće „praznik kulture koji okuplja izdavače, pisce i prevodioce iz zemlje i sveta“.

Organizatori su najavili i tradicionalnu dodelu nagrada, među kojima će se birati izdavač godine, izdavački poduhvat godine, kao i laureati u još nekoliko prestižnih kategorija. U isto vreme biće održan i 54. Sajam obrazovanja i nastavnih sredstava.

ZajecarOnline/M.K.

