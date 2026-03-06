Danas održane dve sednice Privremenog organa grada Zaječara

Danas su održane 28. i 29.sednica Privremenog organa grada Zaječara na kojoj su doneta sledeća rešenja:

Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Matične biblioteke „Svetozar Marković“ u Zaječaru za 2025. godinu, Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2025. godinu Matične biblioteke „Svetozar Marković“ u Zaječaru, Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu za 2025. godinu Istorijskog arhiva „Timočka Krajina“ Zaječar, Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2025. godinu Istorijskog arhiva „Timočka Krajina“ Zaječar, kao i Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada za 2026.godinu Istorijskog arhiva „Timočka Krajina“ Zaječar.

Takođe, na sednici je doneto: Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja o prihodima, utrošenim sredstvima, potraživanjima, obavezama i rezultatu poslovanja Predškolske ustanove „Đulići“ Zaječar za 2025. godinu, Rešenje o usvajanju Izveštaja o poslovanju Turističke organizacije grada Zaječara od 01. januara do 31. decembra 2025. godine, Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja Turističke organizacije grada Zaječara za 2025. godinu, Zaključak o usvajanju modela informisanja mladih grada Zaječara za 2026. godinu, Rešenje o davanju ovlašćenja predsedniku Privremenog organa grada Zaječara za zaključivanje Aneksa II Ugovora o sufinansiranju realizacije projekta smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora u 2025.godini na teritoriji grada Zaječara, Rešenje o izmenama i dopunama Javnog poziva za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Zaječara, Rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica, Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za podsticanje razvoja poljoprivrede grada Zaječara, Rešenje o davanju ovlašćenja predsedniku Privremenog organa grada Zaječara da odredi predstavnika za primopredaju projektno-tehničke i druge dokumentacije u cilju tehničkog prijema objekta Centra za posetioce „Feliks Romulijana“ i Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije grada Zaječara za 2025. godinu.

