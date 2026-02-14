Dan zaljubljenih – slavlje emocija ili vešto osmišljen marketinški trik?

Međutim, istorija i romantika retko idu ruku pod ruku.

Neki istoričari tvrde da je praznik nastao kao spoj hrišćanskih i paganskih običaja, dok drugi veruju da je moderna verzija Dana zaljubljenih zapravo proizvod 19. i 20. veka — kada su trgovci shvatili da ljubav može biti izuzetno profitabilna.

I zaista, malo koji datum nosi toliki komercijalni naboj. Od pritiska da se pronađe “savršeni poklon” do osećaja da nešto nije u redu ako niste u vezi, Dan zaljubljenih često izaziva više stresa nego romantike.

Psiholozi već godinama upozoravaju da idealizovane predstave ljubavi, koje tog dana kulminiraju, mogu stvoriti nerealna očekivanja.

Za mnoge parove, to je lep povod da zastanu u svakodnevnoj jurnjavi i posvete vreme jedno drugom. Za neke je to prilika da izraze emocije koje inače teško izgovaraju. A za one koji nisu zaljubljeni ovaj dan može biti podsetnik da ljubav ne mora biti isključivo romantična.

Jer, ljubav dolazi u mnogo oblika

U prijateljstvu, porodici, malim gestovima pažnje, brizi prema sebi.

Možda je upravo to najzdraviji način da se posmatra Dan zaljubljenih. Ne kao obaveza, ne kao takmičenje, već kao podsetnik da ljubav ne mora biti savršena, grandiozna ni skupa, već da je dovoljno samo da bude iskrena.