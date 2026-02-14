Dan zaljubljenih – slavlje emocija ili vešto osmišljen marketinški trik?
Svake godine 14. februara svet se oboji u crveno. Srca su svuda, cvećare rade prekovremeno, a društvene mreže preplave fotografije buketa, večera i romantičnih iznenađenja.
Dan zaljubljenih je nesumnjivo jedan od najvidljivijih praznika na planeti — ali šta zapravo slavimo?
Iako ga danas povezujemo sa čokoladama, ružama i skupim poklonima, poreklo praznika je mnogo starije i, zanimljivo, prilično nejasno.
Dan zaljubljenih – slavlje emocija ili vešto osmišljen marketinški trik?
Najčešće se pominje Sveti Valentin, sveštenik iz rimskog doba, koji je navodno tajno venčavao zaljubljene parove uprkos zabrani cara Klaudija II. Legenda kaže da je zbog toga pogubljen, a vekovima kasnije postao simbol romantične ljubavi.
Međutim, istorija i romantika retko idu ruku pod ruku.
Neki istoričari tvrde da je praznik nastao kao spoj hrišćanskih i paganskih običaja, dok drugi veruju da je moderna verzija Dana zaljubljenih zapravo proizvod 19. i 20. veka — kada su trgovci shvatili da ljubav može biti izuzetno profitabilna.
I zaista, malo koji datum nosi toliki komercijalni naboj. Od pritiska da se pronađe “savršeni poklon” do osećaja da nešto nije u redu ako niste u vezi, Dan zaljubljenih često izaziva više stresa nego romantike.
Psiholozi već godinama upozoravaju da idealizovane predstave ljubavi, koje tog dana kulminiraju, mogu stvoriti nerealna očekivanja.
Za mnoge parove, to je lep povod da zastanu u svakodnevnoj jurnjavi i posvete vreme jedno drugom. Za neke je to prilika da izraze emocije koje inače teško izgovaraju. A za one koji nisu zaljubljeni ovaj dan može biti podsetnik da ljubav ne mora biti isključivo romantična.
Jer, ljubav dolazi u mnogo oblika
U prijateljstvu, porodici, malim gestovima pažnje, brizi prema sebi.
Možda je upravo to najzdraviji način da se posmatra Dan zaljubljenih. Ne kao obaveza, ne kao takmičenje, već kao podsetnik da ljubav ne mora biti savršena, grandiozna ni skupa, već da je dovoljno samo da bude iskrena.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
Dodaj komentar