DA LI STE SPREMNI ZA LUDU ZABAVU I SMEH? Uskoro počinje sitkom „Alapače“ – ovo nikako ne smete da propustite! (VIDEO)

Uskoro počinje emitovanje humorističkog sitkoma „Alapače“, u Hype produkcije u saradnji sa Telekomom Srbija.

Gledaoce očekuje dinamičan sitkom koji donosi spoj komedije, topline i svakodnevnih situacija u kojima će se lako prepoznati.

Između lifta i kafe – desi se život.

Sitkom bez kočnica – uskoro na malim ekranima.

Podsetimo, radnja serije „Alapače“ odvija se u jednoj stambenoj zgradi i lokalnom kafiću „Ispod stola“, gde se životi komšija i njihovih gostiju svakodnevno ukrštaju u lavirintu nesporazuma, komičnih obrta i dirljivih trenutaka.

DA LI STE SPREMNI ZA LUDU ZABAVU I SMEH?

View this post on Instagram A post shared by ALAPAČE SERIJA (@alapaceserija)

Gledaoci će biti oduševljeni i brojnim specijalnim gostima iz sveta šoubiza, koji se pojavljuju u pojedinim epizodama.

Likovi su šaroliki i autentični:

Stojanka, praktična majstorica i oslonac celom komšiluku;

Žaklina, uvek željna pažnje i društvenog statusa;

Vesna, vlasnica kafića koja iza osmeha krije emotivne dileme.

Uloge tumače Jovana Petronijević, Stefan Usiljanin, Srđan Ivanović, Mikica Petronijević, Ksenija Đokić i Nađa Kostić. Producent serije je Saša Mirković, dok je direktorka projekta Ivana Milićević.

Zajecaronline/Hypetv.rs

