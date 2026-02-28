DA LI STE MEĐU SREĆNICIMA? Ova tri horoskopska znaka imaju najviše sreće za sedmicu na lotou
Astrolozi su izračunali ko ima najviše šanse da dobije kada su igre na sreću u pitanju.
Na prvom mestu su Ribe, koje su prošle godine osvojile više dobitaka na lutriji nego bilo koji drugi znak – 11,6% svih dobitaka na lutriji imale su osobe rođene u ovom znaku horoskopa.
DA LI STE MEĐU SREĆNICIMA?
Spisak znakova horoskopa s procentom dobitnika u ukupnom broju dobitnika:
- Ribe 11,6%
- Blizanci 9,9%
- Devica 8,9%
- Vodolija 8,5%
- Škorpija 8,5%
- Bik 8,5%
- Rak 8,2%
- Lav 7,7%
- Vaga 7,7%
- Jarac 7,7%
- Ovan 7,5%
- Strelac 6%
