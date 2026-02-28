Društvo Horoskop Izdvajamo Vesti

DA LI STE MEĐU SREĆNICIMA? Ova tri horoskopska znaka imaju najviše sreće za sedmicu na lotou

28.02.2026.
foto: Pixabay

DA LI STE MEĐU SREĆNICIMA? Ova tri horoskopska znaka imaju najviše sreće za sedmicu na lotou

Astrolozi su izračunali ko ima najviše šanse da dobije kada su igre na sreću u pitanju.

Na prvom mestu su Ribe, koje su prošle godine osvojile više dobitaka na lutriji nego bilo koji drugi znak – 11,6% svih dobitaka na lutriji imale su osobe rođene u ovom znaku horoskopa.

foto: pixabay

DA LI STE MEĐU SREĆNICIMA?

Spisak znakova horoskopa s procentom dobitnika u ukupnom broju dobitnika:

  • Ribe 11,6%
  • Blizanci 9,9%
  • Devica 8,9%
  • Vodolija 8,5%
  • Škorpija 8,5%
  • Bik 8,5%
  • Rak 8,2%
  • Lav 7,7%
  • Vaga 7,7%
  • Jarac 7,7%
  • Ovan 7,5%
  • Strelac 6%

Zajecaronline.com/Najzena.alo.rs/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreadsBudite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

Foto: Zaječaronline

KONCERT ACE LUKASA U BEOGRADSKOJ ARENI

foto: Hypetv.rs

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.

Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.

KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU

foto: Promo

Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Lepa će pred svoju publiku izaći 16. aprila 2026. godine, a tada će Plava dvorana Sava Centra da sija najsjajnije.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere.

Preporučujemo:

Dodaj komentar