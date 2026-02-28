DA LI STE MEĐU SREĆNICIMA? Ova tri horoskopska znaka imaju najviše sreće za sedmicu na lotou

Astrolozi su izračunali ko ima najviše šanse da dobije kada su igre na sreću u pitanju.

Na prvom mestu su Ribe, koje su prošle godine osvojile više dobitaka na lutriji nego bilo koji drugi znak – 11,6% svih dobitaka na lutriji imale su osobe rođene u ovom znaku horoskopa.

DA LI STE MEĐU SREĆNICIMA?

Spisak znakova horoskopa s procentom dobitnika u ukupnom broju dobitnika:

Ribe 11,6%

Blizanci 9,9%

Devica 8,9%

Vodolija 8,5%

Škorpija 8,5%

Bik 8,5%

Rak 8,2%

Lav 7,7%

Vaga 7,7%

Jarac 7,7%

Ovan 7,5%

Strelac 6%

Zajecaronline.com/Najzena.alo.rs/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

KONCERT ACE LUKASA U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.