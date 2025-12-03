Da li jaja treba da stoje u frižideru? Evo šta kažu stručnjaci!

Britanski kuvar Džejms Martin izazvao je lavinu komentara nakon što je otkrio da jaja nikada ne čuva u frižideru – i tvrdi da za to postoji veoma dobar razlog.

Kako objašnjava, ljuska jajeta je porozna, pa lako upija mirise i arome drugih namirnica iz frižidera, što direktno utiče na ukus.

„Jaja mogu da povuku miris skoro svega što stoji pored njih. Zato im se promeni ukus, što većina ljudi i ne primeti“, kaže Martin.

Otkrio je zanimljiv trik iz svog restorana

„Kada imam tartufe, stavim ih u činiju sa pirinčem, pa preko poređam jaja i sve pokrijem folijom. Preko noći jaja upiju aromu tartufa. Ujutru, kada od njih napravim omlet, on ima ukus kao da je napravljen sa pravim tartufima.“

Drugim rečima – jaja su kao mali sunđeri koji gutaju svaki miris u blizini.

Šta kažu stručnjaci?

Ipak, prema preporukama Agencije za standarde hrane, jaja je i dalje najbolje čuvati u frižideru zbog bezbednosti.

Ako ipak želite da sledite savet kuvara i izbegnete frižider, jaja morate držati:

na hladnom

na suvom

u prostoriji gde nema naglih promena temperature

Idealno mesto bi bilo ostava ili hladniji deo kuhinje.

Zajecaronline/Najžena/ N.B.

