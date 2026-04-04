Čuvarkuća od prošle godine: Evo šta nikako ne smete da uradite

Približava se Uskrs i pitate se gde ide stara uskršnja čuvarkuća.

Bacanje u kantu unosi nemir u dom, ali evo pravog načina odlaganja krije.

Mnogi domaćini nesvesno prave greške kada menjaju jaje iz prethodne godine. Zato je važno da se na vreme podsetimo koja su to jasna pravila za čuvarkuću. Domaćice često iz neznanja staro jaje uzmu i bace pravo u kesu za smeće. To narušava harmoniju prostora jer čuvanje uskršnjeg jajeta podrazumeva poštovanje do samog kraja.

Mesto gde stoji čuvarkuća tokom cele godine skuplja svu tešku energiju koja inače pogađa porodicu.

Prema onome što nalaže stara srpska tradicija, stara uskršnja čuvarkuća se nikada ne baca u smeće.

Najsigurnije rešenje jeste zakopavanje jajeta u bašti, voćnjaku ili saksiji kako bi zemlja bezbedno upila njegovu energiju.

Ovo jednostavno pravilo brzo rešava glavnu prolećnu nedoumicu. Ukoliko živite u visokom stambenom bloku i apsolutno nemate svoje parče plodne zemlje, prošlogodišnja čuvarkuća zaslužuje malo drugačiji, ali jednako ispravan pristup. Odnesite je polako do obližnje reke, dubokog potoka ili bilo koje tekuće vode u vašem mestu.

Puštanje niz vodu simbolizuje odnošenje svih loših događaja, tajnih bolesti i nakupljenog stresa koji su tiho pretili vašoj porodici mesecima. Brza voda momentalno ispira sve negativno, odnosi brige daleko od vašeg ognjišta i vraća prirodi ono što joj pripada.

Zajecaronline/Najžena

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!