Čudo iz kuhinje: Uklanja kamenac, masnoću i otpušava odvode!
Ako se mučite sa kamencem, zapušenim odvodima i tvrdokornom masnoćom, rešenje vam je verovatno već u kuhinji. U pitanju je alkoholno sirće – prirodno, jeftino i izuzetno efikasno sredstvo za čišćenje. Za jedno čišćenje potrebno vam je svega oko 100 ml, što znači da vas sve košta oko 15 dinara, a efekat je često bolji nego kod skupih hemijskih preparata.
Kako očistiti WC šolju
Sipajte oko 100 ml sirćeta u WC šolju i ostavite da deluje nekoliko sati, idealno preko noći. Nakon toga samo lagano prođite četkom i isperite. Kamenac i neprijatni mirisi će nestati.
Pasta za najtvrdokorniji kamenac
Napravite prirodnu pastu za čišćenje:
- 1/4 šolje sode bikarbone
- 1 kašika deterdženta za sudove
- malo sirćeta
Ova kombinacija je odlična za lavabo, kadu, sudoperu i WC šolju. Efikasno uklanja kamenac i prljavštinu bez oštećenja površina.
Uklonite kamenac bez hemije
Pomešajte 2 kašičice soli i 1 kašiku sirćeta, nanesite na površinu sa kamencem i ostavite oko 30 minuta. Nakon toga isperite i prebrišite i površina će ponovo sijati.
Zajecaronline/Najzena.alo.rs
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
Dodaj komentar