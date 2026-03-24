Čudo iz kuhinje: Uklanja kamenac, masnoću i otpušava odvode!

Ako se mučite sa kamencem, zapušenim odvodima i tvrdokornom masnoćom, rešenje vam je verovatno već u kuhinji. U pitanju je alkoholno sirće – prirodno, jeftino i izuzetno efikasno sredstvo za čišćenje. Za jedno čišćenje potrebno vam je svega oko 100 ml, što znači da vas sve košta oko 15 dinara, a efekat je često bolji nego kod skupih hemijskih preparata.

Kako očistiti WC šolju

Sipajte oko 100 ml sirćeta u WC šolju i ostavite da deluje nekoliko sati, idealno preko noći. Nakon toga samo lagano prođite četkom i isperite. Kamenac i neprijatni mirisi će nestati.

Pasta za najtvrdokorniji kamenac

Napravite prirodnu pastu za čišćenje:

1/4 šolje sode bikarbone

1 kašika deterdženta za sudove

malo sirćeta

Ova kombinacija je odlična za lavabo, kadu, sudoperu i WC šolju. Efikasno uklanja kamenac i prljavštinu bez oštećenja površina.

Uklonite kamenac bez hemije

Pomešajte 2 kašičice soli i 1 kašiku sirćeta, nanesite na površinu sa kamencem i ostavite oko 30 minuta. Nakon toga isperite i prebrišite i površina će ponovo sijati.

Zajecaronline/Najzena.alo.rs

