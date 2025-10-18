Crveni krst Srbije obeležava Dan borbe protiv trgovine ljudima

Povodom 18. oktobra, Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, Crveni krst Srbije i organizacije Crvenog krsta širom zemlje organizuju niz aktivnosti kojima će se javnosti skrenuti pažnja na opasnosti i posledice ovog teškog oblika kršenja ljudskih prava, saopštila je danas ta organizacija.

Širom Srbije biće organizovane javne akcije, tribine, edukativne radionice i kreativne postavke kojima se simbolično prikazuje položaj žrtava trgovine ljudima, navodi Crveni krst Srbije.

Volonteri Crvenog krsta će građanima deliti edukativne materijale, sprovesti kratke ankete i putem društvenih mreža deliti poruke o oprezu i merama zaštite.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

