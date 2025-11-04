CRVENA ZVEZDA POZVALA NAVIJAČE NA UTAKMICU
Fudbalski klub Crvena zvezda pozvao je navijače da u velikom broju dođu na meč četvrtog kola Lige Evrope protiv Lila na kome će biti obeležen jubilej krilnog napadača Nemanje Radonjića, koji je na utakmici sa Radnikom u Superligi Srbije stigao do brojke od 100 nastupa u “crveno-belom” dresu.
Fudbaleri Crvene zvezde će u četvrtak od 18.45 časova na stadionu “Rajko Mitić” dočekati Lil u četvrtom kolu Lige Evrope.
“Na prethodnom meču u prvenstvu, krilni fudbaler našeg kluba Nemanja Radonjić je odigrao 100. utakmicu u crveno-belom dresu, računajući oba mandata. Brzonogom fudbaleru našeg kluba će tim povodom pre utakmice sa Lilom u četvrtak biti uručen dres sa simboličnim brojem 100. Svi zvezdaši koji dođu na meč četvrtog kola Lige Evrope, će imati priliku da pruže neophodnu podršku prvotimcima našeg kluba, ali i da pozdrave Nemanju Radonjića”, saopšteno je na zvaničnom sajtu Zvezde.
“Radonjić je u Crvenoj zvezdi tokom dva mandata odigrao 100 utakmica na kojima je postigao 22 pogotka. Brzonogi napadač je bio jedan od vesnika nove, evropske Zvezde, a od dolaska na Marakanu 2017. godine je učestvovao u brojnim uspesima našeg kluba”, dodaje se u saopštenju Crvene zvezde.
Zajecaronline/tanjug/N.B.
