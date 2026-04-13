Crvena zvezda danas igra: Evo svih detalja meča protiv Kluža

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće od 18 časova u dvorani “Aleksandar Nikolić” u Beogradu tim Kluža u meču sedmog kola Top 8 faze AdmiralBet ABA lige.

To je ujedno i pretposlednje kolo pre početka “konačnog raspleta”.

U ovom trenutku, Zvezda je na četvrtom mestu i ima učinak 17-5. Rumunski tim je peti na tabeli sa skorom 13-9. U prvom meču u Klužu, crveno-beli su slavili sa 97:85.

Izjave dva trenera

– Očekuje nas teška i specifična utakmica protiv rivala koji je ove sezone pokazao u više navrata da ima veliki kvalitet. Pobeđivali su i u ABA ligi i Evrokupu timove koji pretenduju na sam vrh regionalnog takmičenja. Znamo od kojih pojedinaca nam preti opasnost, imaju izvanrednu bekovsku liniju, ali i kao tim i celina deluju na svim pozicijama odlično – izjavio je trener domaćina Saša Obradović.

Duel je najavio i trener rumunskog tima, Mihai Silvasen.

– Utakmica protiv evroligaške ekipe nam dolazi. Iako, kada je u pitanju tabela, ova utakmica nema veliki rezultatski značaj, iz našeg ugla to je meč u kojem želimo da igramo sa ponosom i pokažemo kvalitetnu košarku, jer kada igrate protiv evroligaša, ne možete samo da se pojavite. Moramo imati pravi mentalitet i fokus na svaki posed – rekao je Silvasen.

Sudije će biti Damir Javor, Mario Majkić i Marko Mustapić.

Zajecaronline/24sedam

