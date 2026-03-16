CRNO-BELI POTVRDILI: Srpski košarkaš potpisao profesionalni ugovor sa Partizanom
Košarkaš Partizana Uroš Mijailović potpisao je profesionalni ugovor i obavezao se na višegodišnju saradnju sa crno-belima.
Mijailović je napunio 18 godina i tako stekao mogućnost da potpiše profesionalni ugovor. Crno-beli su to i iskoristili, tako da će navijači ovog momka gledati i u narednom periodu.
Nakon punoletstva, Uroš Mijailović je potpisao profesionalni ugovor sa crno-belima!🖤🤍
Momak iz Mionice, rođen 2008. godine, obavezao se na višegodišnju vernost Partizanu. pic.twitter.com/VopgY8kogf
— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) March 16, 2026
Mladi košarkaš je skrenuo pažnju na sebe dobrim partijama u Superligi Srbije krajem prošle sezone i bio je jedan od najzaslužnijih za osvajanje titule.
Ove sezone je dobio šansu dolaskom Đoana Penjaroje na mesto trenera. Odigrao je pet utakmica u Evroligi i sedam u ABA ligi.
Partizan će u utorak od 20 časova na svom terenu odigrati odložen meč 30. kola Evrolige protiv Dubaija.
Zajecaronline/Sport.alo.rs
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
Dodaj komentar