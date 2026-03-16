CRNO-BELI POTVRDILI: Srpski košarkaš potpisao profesionalni ugovor sa Partizanom

Izdvajamo Sport Vesti

16.03.2026.
FOTO: TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ bg

Košarkaš Partizana Uroš Mijailović potpisao je profesionalni ugovor i obavezao se na višegodišnju saradnju sa crno-belima.

Mijailović je napunio 18 godina i tako stekao mogućnost da potpiše profesionalni ugovor. Crno-beli su to i iskoristili, tako da će navijači ovog momka gledati i u narednom periodu.

Mladi košarkaš je skrenuo pažnju na sebe dobrim partijama u Superligi Srbije krajem prošle sezone i bio je jedan od najzaslužnijih za osvajanje titule.

Ove sezone je dobio šansu dolaskom Đoana Penjaroje na mesto trenera. Odigrao je pet utakmica u Evroligi i sedam u ABA ligi.

Partizan će u utorak od 20 časova na svom terenu odigrati odložen meč 30. kola Evrolige protiv Dubaija.

Zajecaronline/Sport.alo.rs

Foto: Zaječaronline

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Foto: HypeTV

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju.  I ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.

Dodaj komentar