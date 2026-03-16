CRNO-BELI POTVRDILI: Srpski košarkaš potpisao profesionalni ugovor sa Partizanom

Košarkaš Partizana Uroš Mijailović potpisao je profesionalni ugovor i obavezao se na višegodišnju saradnju sa crno-belima.

Mijailović je napunio 18 godina i tako stekao mogućnost da potpiše profesionalni ugovor. Crno-beli su to i iskoristili, tako da će navijači ovog momka gledati i u narednom periodu.

Nakon punoletstva, Uroš Mijailović je potpisao profesionalni ugovor sa crno-belima!🖤🤍 Momak iz Mionice, rođen 2008. godine, obavezao se na višegodišnju vernost Partizanu. pic.twitter.com/VopgY8kogf — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) March 16, 2026

Mladi košarkaš je skrenuo pažnju na sebe dobrim partijama u Superligi Srbije krajem prošle sezone i bio je jedan od najzaslužnijih za osvajanje titule.

Ove sezone je dobio šansu dolaskom Đoana Penjaroje na mesto trenera. Odigrao je pet utakmica u Evroligi i sedam u ABA ligi.

Partizan će u utorak od 20 časova na svom terenu odigrati odložen meč 30. kola Evrolige protiv Dubaija.

