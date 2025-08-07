ČOKOLADNI MAFINI SA KAFOM

Potrebno je:

2 jajeta

prstohvat soli

1 kesica vanilin šećera

200 g smeđeg ili kristal šećera

125 g običnog ili vanila jogurta

1 kašika instant kafe (rastvorena u malo mleka)

100 ml mleka

100 ml ulja

330 g brašna

1 kašika gorkog kakaa

1 kesica praška za pecivo

200 g komadića crne čokolade

Priprema:

Rernu zagrejte na 180 stepeni. U jednoj posudi penasto umutite jaja sa šećerima i prstohvatom soli. Sipajte jogurt, mleko, ulje i rastvorenu instant kafu, pa dobro sjedinite. Zasebno pomešajte brašno, kakao i prašak za pecivo. Pomešajte suve i mokre sastojke, pa dodajte komadiće crne čokolade.Polako promešajte. Smesu sipajte u kalupe za mafine do 3/4 visine. Pecite mafine oko 20 do 25 minuta, u rerni zagrejanoj na 180 stepeni.

Prijatno!

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

