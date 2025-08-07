ČOKOLADNI MAFINI SA KAFOM
Potrebno je:
- 2 jajeta
- prstohvat soli
- 1 kesica vanilin šećera
- 200 g smeđeg ili kristal šećera
- 125 g običnog ili vanila jogurta
- 1 kašika instant kafe (rastvorena u malo mleka)
- 100 ml mleka
- 100 ml ulja
- 330 g brašna
- 1 kašika gorkog kakaa
- 1 kesica praška za pecivo
- 200 g komadića crne čokolade
Priprema:
Rernu zagrejte na 180 stepeni. U jednoj posudi penasto umutite jaja sa šećerima i prstohvatom soli. Sipajte jogurt, mleko, ulje i rastvorenu instant kafu, pa dobro sjedinite. Zasebno pomešajte brašno, kakao i prašak za pecivo. Pomešajte suve i mokre sastojke, pa dodajte komadiće crne čokolade.Polako promešajte. Smesu sipajte u kalupe za mafine do 3/4 visine. Pecite mafine oko 20 do 25 minuta, u rerni zagrejanoj na 180 stepeni.
Prijatno!
Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
SPEKTAKL U SKENDERIJI
Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!
Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.
Dodaj komentar