ČOKOLADNA TORTA SA JABUKAMA

15.09.2025.
ČOKOLADNA TORTA SA JABUKAMA

Potrebno je:

  • 1 kg jabuka
  • 300 g crne čokolade bez šećera

Priprema:

Jabuke oljuštite i iseckajte pa poređajte u šerpu. Onda prelijte vodom i kuvajte dok ne krene da vri. Potom poklopite i kuvajte još 5-7 minuta.Zatim jabuke procedite i dobro izblendajte u pire. Otopite čokoladu na pari pa je pomešajte sa pireom. Izlijte u kalup i poravnajte. Na kraju, pokrijte providnom folijom i ostavite tortu 4 sata u frižideru da se hladi.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

