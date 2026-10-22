Četvrtak, 22. oktobar donosi izazove na poslovnom i ljubavnom planu: Pojedini horoskopski znakovi moraće da povedu računa o svojim emocijama

Pročitajte šta dnevni horoskop predviđa za vaš znak i saznajte na šta bi trebalo da obratite pažnju ovog četvrtka

Ovan

Ovo je veoma pozitivan dan i važno je da počnete da radite na svojim ciljevima, posebno kada je reč o saradnji sa inostranstvom. Ljubavni odnosi mogli bi da budu u drugom planu zbog negativnog uticaja retrogradne Venere.

Bik

Do kraja dana povedite računa o tome kako utičete na druge ljude, ali i o tome kako oni utiču na vas. Poslovna situacija je stabilna zahvaljujući vašoj dobroj i smirenoj komunikaciji. Kada je reč o porodičnim odnosima, mogući su manji sukobi zbog različitih načina razmišljanja.

Blizanci

Početak dana biće pod uticajem drugih ljudi, pa biste mogli da osetite potrebu da se pravdate osobama sa kojima niste previše bliski. Čuvajte se naglih emotivnih preokreta, jer partner možda više ne oseća isto što i ranije. Mogući su i problemi sa kičmom.

Rak

Danas ćete biti posebno emotivni, što bi moglo da se odrazi na porodične odnose. Osoba rođena u znaku Ovna može izazvati veliku svađu u vašem porodičnom okruženju, pa bi trebalo da budete oprezni. Finansije takođe mogu predstavljati problem zbog neažurnosti i nedovoljno promišljenih odluka.

Lav

Budite oprezni i potrudite se da ovu osobinu dodatno razvijate. To je posebno važno u porodičnim odnosima, gde bi pravovremeno donošenje odluka moglo da napravi veliku razliku. Situacija sa poslovnim saradnicima nije idealna jer biste mogli da kažete previše u pogrešnom trenutku.

Devica

Danas biste mogli da budete dodatno tvrdoglavi, što nije dobro za odnos sa partnerom. Nemojte dodatno pogoršavati već narušene emotivne odnose sa ljudima iz okruženja. Sačuvajte dostojanstvo i pokušajte da odreagujete smireno. Mogući su problemi sa želucem.

Vaga

U narednih nekoliko dana čuvajte se dvostrukih standarda kada je reč o prijateljima. Nemojte pogoršavati već narušene porodične odnose zbog drugih ljudi i njihovih negativnih stavova. Pokušajte da sagledate situaciju iz više uglova pre nego što donesete konačne odluke.

Škorpija

Vaš pogled na stvarnost mogao bi da bude prilično nerealan, posebno kada je reč o emotivnim doživljajima i odnosima sa drugim ljudima. Ovo je dobar dan da se posvetite sebi i pokušate da na okolnosti gledate pozitivnije. Zdravlje je promenljivo, pa obratite pažnju na signale koje vam telo šalje.

Strelac

Čuvajte se naglih preokreta u odnosima sa ljudima koji vas okružuju. Osoba rođena u znaku Lava može vam biti velika poslovna inspiracija, ali povedite računa o tome kako prihvatate njene savete i instrukcije. Kada je reč o zdravlju, očekuje vas povoljan dan.

Jarac

Četvrtak bi mogao da bude veoma zanimljiv jer vas očekuju razgovori sa ljudima koje dugo niste videli. Poslovna situacija postaje stabilnija jer ste u poslednje vreme počeli drugačije da pristupate novim okolnostima. Obratite pažnju na moguće probleme sa želucem.

Vodolija

Danas ćete biti posebno emotivno otvoreni prema drugim ljudima, što nije uobičajeno za vas. Retrogradni Merkur mogao bi da pokrene stare razgovore i obnovi komunikaciju sa osobama iz prošlosti. Ipak, čuvajte se naglih preokreta u ponašanju drugih ljudi i ne preuzimajte na sebe odgovornost za njihove odluke.

Ribe

U narednih nekoliko dana bićete dominantni u odnosu sa partnerom i ljudima iz okruženja, zahvaljujući pozitivnoj energiji i dobrom raspoloženju. Nemojte dozvoliti da se važne stvari dešavaju i rešavaju bez vašeg znanja i pristanka. Zauzmite se za sebe i jasno stavite do znanja šta želite.

Zaječaronline/Hypetv.rs/N. S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!