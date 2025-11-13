Društvo Izdvajamo Vesti zanimljivosti

13.11.2025.
foto: Pixabay

Četrdesetodnevni božićni post uskoro počinje – evo kako se pravilno posti

Božićni post počinje u četvrtak 28. novembra i trajaće sve do Badnjeg dana, 6. januara 2023. godine. Tih 40 dana svaki vernik treba da iskoristi za pročišćenje i tela i duše.

U toku celog ovoga posta ne jedemo meso, beli mrs i jaja. Ulje i vino su dozvoljeni svim danima osim srede i petka koji se poste „na vodi“.

Riba se jede svake subote i nedelje kao i na Vavedenje Presvete Bogorodice, čak i ako praznik padne u sredu ili petak. Poslednja nedelja Božićnog posta posti se strožije, bez upotrebe ribe, a po mogućnosti „na vodi“.

Na Badnji dan se ne upotrebljava ni ulje ni vino, već se obavezno posti „na vodi“.

foto pixabay/ilustracija

Evo kako se pravilno posti

Post ne znači da se samo uzdržavamo od mrsne hrane, već pre svega od loših misli, želja i dela.

Sam Sin Božiji postio je 40 dana i noći pre početka svoje besede o dolasku Carstva Nebeskog.

Post za sebe, nasamo, ne služi onima koji žele da javnim postom steknu ljudsku slavu.

Prema pravilima posta i po rečima Svetog Jovana Zlatoustog, telesni post ne treba koristiti ako nije povezan sa postom duhovnim.

“Nemojte mi reći: “Toliko sam dana postio, nisam jeo ovo ili ono, nisam pio vino, išao sam u gruboj odeći. Recite nam da li ste od ljute osobe postali tihi, od žestoke postali nežni. Ako si u sebi pun zlobe, zašto si mučio svoje telo”, reči Jovana Zlatoustog prenose se u crkvenim knjigama.

U Svetom pismu je zapisano “voli bližnjega svoga kao samoga sebe”, što znači da je čovek čoveku brat i da treba da budemo tolerantni, da poštujemo i pomažemo drugima, a to možemo samo ako nismo ljuti i sebični.

