Četrdesetodnevni božićni post uskoro počinje – evo kako se pravilno posti

Božićni post počinje u četvrtak 28. novembra i trajaće sve do Badnjeg dana, 6. januara 2023. godine. Tih 40 dana svaki vernik treba da iskoristi za pročišćenje i tela i duše.

U toku celog ovoga posta ne jedemo meso, beli mrs i jaja. Ulje i vino su dozvoljeni svim danima osim srede i petka koji se poste „na vodi“.

Riba se jede svake subote i nedelje kao i na Vavedenje Presvete Bogorodice, čak i ako praznik padne u sredu ili petak. Poslednja nedelja Božićnog posta posti se strožije, bez upotrebe ribe, a po mogućnosti „na vodi“.

Na Badnji dan se ne upotrebljava ni ulje ni vino, već se obavezno posti „na vodi“.

Evo kako se pravilno posti

Post ne znači da se samo uzdržavamo od mrsne hrane, već pre svega od loših misli, želja i dela.

Sam Sin Božiji postio je 40 dana i noći pre početka svoje besede o dolasku Carstva Nebeskog.

Post za sebe, nasamo, ne služi onima koji žele da javnim postom steknu ljudsku slavu.

Prema pravilima posta i po rečima Svetog Jovana Zlatoustog, telesni post ne treba koristiti ako nije povezan sa postom duhovnim.

“Nemojte mi reći: “Toliko sam dana postio, nisam jeo ovo ili ono, nisam pio vino, išao sam u gruboj odeći. Recite nam da li ste od ljute osobe postali tihi, od žestoke postali nežni. Ako si u sebi pun zlobe, zašto si mučio svoje telo”, reči Jovana Zlatoustog prenose se u crkvenim knjigama.

U Svetom pismu je zapisano “voli bližnjega svoga kao samoga sebe”, što znači da je čovek čoveku brat i da treba da budemo tolerantni, da poštujemo i pomažemo drugima, a to možemo samo ako nismo ljuti i sebični.

