Ćebe će postati nežno kao paperje: Ovaj trik u veš mašini zamenjuje omekšivač

Posle dužeg korišćenja, ćebad često izgube mekoću i svežinu, a čak ni kvalitetni omekšivači ne daju uvek željeni efekat. Ipak, postoji jednostavno i prirodno rešenje koje može pomoći da vaše ćebe ponovo bude mekano, prijatno i mirišljavo.

Belo sirće

Jedan od najefikasnijih trikova za omekšavanje ćebeta jeste korišćenje belog sirćeta. Umesto klasičnog omekšivača, dovoljno je da u mašinu za pranje veša sipate pola šoljice belog sirćeta.

Belo sirće omekšava vlakna tkanine, pomaže u vraćanju boje, uklanja ostatke deterdženta, čini ćebe prijatnijim za spavanje. Ovaj prirodni način ne sadrži hemikalije i često daje bolje rezultate od kupovnih proizvoda.

Soda bikarbona

Ako vaše ćebe ima neprijatan miris, rešenje je soda bikarbona. Dodajte pola šoljice sode bikarbone zajedno sa deterdžentom tokom pranja. Soda bikarbona neutrališe neprijatne mirise, deluje antibakterijski, osvežava tkaninu.

Kombinacija sode bikarbone i belog sirćeta daje odlične rezultate i čini da ćebe ponovo miriše sveže i bude mekano na dodir.

Zajecaronline.com/Najžena

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

