BRZI GRIZ KOLAČ KOJI SE TOPI U USTIMA

Potrebno je:

2 šolje griza

1 šolja brašna

1 šolja šećera

1 šolja jogurta

pola šolje ulja

1 kesica praška za pecivo

1 kesica vanilinog šećera

Za sirup:

2 šolje šećera

2 šolje vode

1 kašika limunovog soka

Za posip:

seckani bademi

Priprema:

Rernu zagrejte na 180 stepeni. U jednoj posudi sjedinite griz, brašno, šećer, vanilu i prašak za pecivo. Zatim sipajte jogurt i ulje, pa umutite u glatku smesu. Izlijte u pleh obložen pek papirom. Pecite oko pola sata, u rerni zagrejanoj na 180 stepeni. Zasebno, skuvajte vodu sa šećerom, pa dodajte limunov sok. Prohlađenim sirupom prelijte vruć kolač pa ga pospite seckanim bademima. Pustite da upije pa secite i služite.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…