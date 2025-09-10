Izdvajamo Recept Vesti

BRZI GRIZ KOLAČ KOJI SE TOPI U USTIMA

10.09.2025.
foto:Pinterest

Potrebno je:

  • 2 šolje griza
  • 1 šolja brašna
  • 1 šolja šećera
  • 1 šolja jogurta
  • pola šolje ulja
  • 1 kesica praška za pecivo
  • 1 kesica vanilinog šećera

Za sirup:

  • 2 šolje šećera
  • 2 šolje vode
  • 1 kašika limunovog soka

Za posip:

  • seckani bademi

Priprema:

Rernu zagrejte na 180 stepeni. U jednoj posudi sjedinite griz, brašno, šećer, vanilu i prašak za pecivo. Zatim sipajte jogurt i ulje, pa umutite u glatku smesu. Izlijte u pleh obložen pek papirom. Pecite oko pola sata, u rerni zagrejanoj na 180 stepeni. Zasebno, skuvajte vodu sa šećerom, pa dodajte limunov sok. Prohlađenim sirupom prelijte vruć kolač pa ga pospite seckanim bademima. Pustite da upije pa secite i služite.

