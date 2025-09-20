BRZE PALAČINKE IZ RERNE

Potrebno je:

1 jaje

300 ml mleka

200 g glatkog brašna

1 kašika ulja

ekstrakt vanile ili vanilin šećer

prstohvat soli

Priprema:

Rernu zagrejte na 200 stepeni. Žicom prvo umutite jaja sa šećerom pa dodajte mleko, ulje i ekstrakt vanile i na kraju brašno. Izlijte u pleh obložen pek papirom. Pecite palačinke oko 15 minuta, u rerni zagrejanoj na 200 stepeni. Na kraju ih isecite na 6 jednakih delova, pa premažite filom po želji i urolajte.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

