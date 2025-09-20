Desert Izdvajamo Recept Vesti

BRZE PALAČINKE IZ RERNE

20.09.2025.
foto: Pinterest

Potrebno je:

  • 1 jaje
  • 300 ml mleka
  • 200 g glatkog brašna
  • 1 kašika ulja
  • ekstrakt vanile ili vanilin šećer
  • prstohvat soli

Priprema:

Rernu zagrejte na 200 stepeni. Žicom prvo umutite jaja sa šećerom pa dodajte mleko, ulje i ekstrakt vanile i na kraju brašno. Izlijte u pleh obložen pek papirom. Pecite palačinke oko 15 minuta, u rerni zagrejanoj na 200 stepeni. Na kraju ih isecite na 6 jednakih delova, pa premažite filom po želji i urolajte.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

