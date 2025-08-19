„BRAĆO HRVATI NE PLAŠITE SE“: Odgovor SAŠE MIRKOVIĆA NA SRAMAN TEKST SLOBODNE DALMACIJE (FOTO)

Odgovor SAŠE MIRKOVIĆA NA SRAMAN TEKST SLOBODNE DALMACIJE!

Nakon sramnog teksta koji je izašao u Slobodnoj dalmaciji, gde dolazak Hype televizije u Hrvatsku nazivaju „najgorom tabloid estradom“ oglasio se vlasnik Hype imperije Saša Mirković.

Mirković je na svom instagram nalogu odgovorio na sraman tekst gore pomenutog portala iz Hrvatske.

– Objektivna Slobodna dalmacija počela da brani Svetlanu Ražnatović i ubicu Velibora Popovića – koji nije menadžer nego kriminalac, kao i njegova drugarica. Zato braćo Hrvati ne plašite se Hypetv.hr jer će biti „neobjektivna“ u odnosu na Slobodnu dalmaciju – napisao je Mirković.

