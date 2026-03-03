Bor 28. marta postaje ring – stiže profesionalni bokserski spektakl!

Profesionalna boks scena Srbije kreće sa revijom mečeva za sezonu 2026. u organizaciji Balkan Boxinga, glavnog partnera Bokserskog saveza Srbije za profi boks.

BALKAN BOXING 7 će biti održan u dvorani Sportski centar Bor 28. marta 2026.

Direktan TV prenos biće na TV Arena Fight.

Ovim povodom održana je zajednička konferencija za medije na kojoj su se obratili direktor Arena Channels Group Nebojša Žugić, predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin, kao i akteri mečeva koji slede u Boru, reprezentativac Srbije Jovan Nikolić, kao i jedan od najboljih mladih boksera Severne Makedonije Matej Čatlevski.

Borovčanin je najavio podizanje profesionalnog boksa u regionu na svetski nivo kroz revije koje će organizovati Balkan Boxing organizacija.

“Hvala predstavnicima sedme sile, da nije vas, ne bi toliko ljudi znalo za boks i rezultate naših momaka. Hvala mom prijatelju Nebojši Žugiću što je još 2018. prepoznao boks, kao i predsedniku Aleksandru Vučiću. Ta podrška nam je donela odlične uslove, ali i obavezu da uzvratimo medaljama i punim salama dece u sportskim centrima”, istakao je Borovčanin.

Vrhunski profesionalni boks se često opisuje kao “brutalni šahovski meč” gde se presecaju elitna tehnika i strateška veština.

“Želimo da naši bokseri iz olimpijskog boksa grade profesionalne karijere ovde. Zašto da ne prebacimo mečeve iz Las Vegasa, Londona ili Njujorka u Srbiju? Cilj nam je da u narednih par godina naš bokser boksuje za titulu profesionalnog prvaka sveta u beogradskoj Areni. Spektakl u Boru 28. marta biće regionalnog karaktera, a nastupiće borci iz cele bivše Jugoslavije poput Mateja Čatlevskog iz Makedonije i Benjamina Poturka iz Sarajeva. Glavna borba večeri biće naš proslavljeni šampion i reprezentativac Jovan Nikolić, a njegov protivnik će se znati u narednih nekoliko dana. Glavna atrakcija biće meč Miloša Janičića, MMA zvezde. Biće to spektakularna noć, ne samo sportska, već i muzičko-scenska. Nećete prepoznati halu u Boru”, rekao je Borovčanin.

Predsednik BSS je naveo da će u vremenu koje dolazi boks pokazati zašto je kralj svih borilačkih sportova.

“Majk Tajson je rekao ‘svako ima plan, dok ne primi udarac u bradu’, tako da svi mi imamo želje da pobeđujemo, ali na kraju, kome sudija podigne ruku, taj je pobednik. Najlepše bi bilo da te mečeve vidimo u ringu, i zašto da ne napravimo već sad, krajem godine, Beogradsku arenu, pa da imamo mečeve Memić – Nikolić, Bojković – Janičić, šta publika želi, da im damo. Bokserski ring je najpoštenije mesto. Nema prostora da tokom borbe bokseri gledaju jedan drugog u noge, oko glave, u struk i slično… To je jedina borba u kojoj se tokom takmičenja gledate sve vreme oči u oči, i to je zbog toga plemenita veština, jer ništa plemenitije nema, pogotovo u današnje vreme. Ako imate snage da sve vreme gledate nekog u oči, još ako se borite sa njim, e to je onda prava borba”, istakao je Borovčanin.

Bokserima će pripasti i nagradni fond, koji je planiran za njihov učinak u ringu.

“Što se nagradnog fonda tiče, budite sigurni da svaka ulaznica, svaki sponzor, će biti, ne deo, nego će biti ceo fond, namenjen isključivo bokserima. Kad se pokriju organizacioni troškovi, on se ne deli, ne uzimaju se procenti, mi ne menadžerišemo sa njima, mi stvaramo uslove ne samo za trening, već i da zarade novac. Iz tog ugla, mogu da kažem da ćemo biti ponosni i mi, a bokseri zadovoljni, da smo mogli da omogućimo takvim ratnicima honorare, od kojih će moći da urade nešto u svom životu”, zaključio je predsednik BSS.

Povod za okupljanje bilo je potpisivanje nastavka saradnje između BSS i Arena Channels Group.

“Borilački sportovi, pogotovo boks i MMA izazivaju veliku pažnju javnosti. Pre svega hoću da se zahvalim mom prijatelju Borovčaninu što toliko predano radi i maksimalno se trudi da mi olakša posao popularizacije boksa na ovim prostorima. Arena fight kanal će, kao i uvek, prenositi sve značajne događaje koji se dešavaju kod nas i u inostranstvu. Ovo je nešto posebno i jako mi je drago da se ovakvi spektakli organizuju van Beograda, a ne samo u našem glavnom gradu. Drago mi je što će biti organizovano u Boru. Na taj način mi vršimo popularizaciju na teritoriji cele Srbije, ali i regiona. Dolaze borci iz svih zemalja bivše Jugoslavije, što dodatno daje draž i povećava rivalitet koji samim tim daje i zanimljivost svakoj borbi”, rekao je Žugić.

Mislim da ovo što radimo jeste dobro, ali gledamo da što više unapredimo i dodatno činimo da ovaj sadržaj bude zanimljiv, dodao je Žugić.

“Tako da će biti poseban akcenat u godini pred nama na profi boksu i popularizaciji profi boksa. To će biti još jedan dezert za naše gledaoce. Mi smo te 2018. godine, kada je boks faktički bio mrtav na ovim prostorima, uz podršku, pre svih, predsednika Republike Aleksandra Vučića, zatim i svih ljudi koji su u tom trenutku podržavali podizanje borilačkih sportova, seli i dogovorili se, napravili Arena Fight kanal i krenuli da popularizujemo borilačke sportove. Sedam godina kasnije imamo zaista fenomenalne rezultate u svim borilačkim sportovima. Popularizaciju smo uradili na najvišem mogućem nivou i rezultat toga jesu pune dvorane, otvaranje novih borilačkih centara. Hvala svima i pratite i dalje Arenu i uživajte u spektaklima koje priređujemo. Pozivam još jednom sve da pogledaju i ne propuste ovaj spektakl koji nas očekuje u subotu 28. uveče”, istakao je Žugić.

Glavnu borbu večeri u Boru, 28. marta boksovaće reprezentativac Srbije Jovan Nikolić.

“Iskoristio bih priliku da se zahvalim svima koji su došli i koji nas prate sve ovo vreme, ali pre svega Nebojši Žugiću i Nenadu Borovčaninu, bez kojih ne bismo mogli sve ovo da napravimo u boksu, jer nam nisu bila otvorena vrata. Tako da, hvala još jednom za to. Drago mi je što čujem da će u nekom periodu moći da se ostvari to o čemu je Nenad govorio, da ćemo napadati neku od većih titula profesionalnog boksa”, naveo je Nikolić.

“Sad je u fokusu moj naredni profi meč, u koji ću ući sa sto posto svoje spremnosti, a nakon toga bih voleo da se desi novi meč sa Almirom Memićem. Kada će doći do meča sa Memićem ne znam, ali mu poručujem spremaj se, spremiću se i ja, pa ćemo videti ko je gde”, dodao je Nikolić.

Čatlevski je istakao da mu je čast što će boksovati u Boru.

“Zahvaljujem se Balkan Boxingu na prilici koju sam dobio i za koju se spremam maksimalno. U Boru ću predstavljati boks Severne Makedonije i pokazati da i mi imamo hrabre boksere visokog nivoa performansi. Balkan je satkan od boksera koji imaju kvalitet za sam svetski vrh i siguran sam da ćemo to u vremenu koje dolazi i dokazati, posebno sada kada imamo priliku kroz mečeve koji će organizovati Balkan Boxing, počevši od spektakla u Boru”, rekao je Čatlevski.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

