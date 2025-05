Bobra za 50.000 evra POČINJE u septembru!

Za prvu sezonu spektakularnog muzičkog takmičenja “Hype Zvezde” audcije su zvanično završene. U septembru nas očekuje borba za nagradu od čak 50.000 evra!

Tačan datum početka emitovanja i početka snimanja biće uskoro objavljen. Hype produkcija će vas na vreme obavestiti – zato budite uz nas, pratite nas, lajkajte i šerujte!

Veliko hvala našem generalnom sponzoru: PERFETTO.RS, i naravno – veliko poštovanje tvorcu, producentu, vlasniku i direktoru Hype Televizije, SAŠI MIRKOVIĆU!

Podsetimo, audicija za muzičko takmičenje “Hype Zvezde” održavala se dva dana u Beogradu! Red je bio nekoliko kilometara! Naime, kandidati su sdošli sa svih strana. Intersovanje je ogromno, a žiri je imao izuzetno težak zadatak.

Nakon uspešnih audicija u gradovima širom regiona, prestonica Srbije postala je epicentar muzičkih dešavanja. Kandidati su pokazali svoje muzičko umeće, a u septembru nas očekuje program koji će osvojiti region.

ZajecarOnline/Srbija Danas S.S,

