Blagojević: Očekuje nas zahtevna utakmica protiv Mačve

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević izjavio je danas da respektuje ekipu Mačve i dodao da “crno-beli” moraju da budu maksimalno oprezni u Šapcu na meču šesnaestine finala Kupa Srbije.

Fudbaleri Partizana gostovaće sutra od 18.30 časova ekipi Mačve u šesnaestini finala Kupa Srbije.

“Započinjemo novo takmičenje u kojem je Partizan dužan i ima maksimalne ambicije. Izvukli smo jednog od najtežih protivnika koje smo mogli. Mačva je druga u Prvoj ligi Srbije, a uz to su u oktobru osvojili 10 od 12 bodova. Najefikasniji su u PLS i očekuje nas interesantna utakmica koja neće biti laka, niti je mi tako doživljavamo”, rekao je Blagojević na konferenciji za medije.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

