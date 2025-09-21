Blagojević: Bili smo blizu!

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević rekao je posle poraza od Crvene zvezde (2:1) u 177. meču večitih rivala da se razlika u kvalitetu i kontroli igre smanjila i odnosu na prethodna dva derbija.

“Prvo ću čestitati Zvezdi na pobedi. Drugo, ima više tačaka na kojima trenutno razmišljam. Utisak posle utakmice je da upoređujući sa prethodnim derbijima mislim da napredujemo. Razlika u kvalitetu i kontroli igre se smanjila u odnosu na prethodna dva derbija. Za mene je to pokazatelj da napredujemo u planu igre koju želimo da implementiramo. Evidentno, još nismo dostigli taj nivo da bismo ostvarili rezultat protiv jako dobrog protivnika”, rekao je Blagojević na konferenciji za medije.

Blagojević je istakao da je ova Zvezda mnogo jača od klubova protiv kojih je Partizan igrao u Evropi tokom leta.

