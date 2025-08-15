BITNO ZA PENZIONERE – Kako se tačno obračunava penzija
Prvi korak u obračunu visine starosne penzije je utvrđivanje svih zarada koje je osiguranik ostvario u toku radnog veka, a zatim se zarada ostvarena u svakoj kalendarskoj godini stavlja u odnos prema prosečnoj zaradi u Srbiji u toj godini.
Stavljanjem u odnos ukupne zarade osiguranika sa prosečnom godišnjom zaradom u republici za svaku kalendarsku godinu izračunava se godišnji lični koeficijent, s tim što on ne može biti veći od pet.
BITNO ZA PENZIONERE – Kako se tačno obračunava penzija
Zbir godišnjih ličnih koeficijenata deli se sa ukupnim trajanjem perioda za koje su oni utvrđeni i dobija se lični koeficijent, koji je zakonom ograničen na 3,8. Obračunati lični koeficijent se množi sa ukupno ostvarenim penzijskim stažom i opštim bodom, koji je istovetan za sve penzionere i usklađuje se na isti način kao penzije. Dobijeni iznos je visina penzije u dinarima.
Prevremena starosna penzija se određuje na isti način kao i starosna, s tim što se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec ranijeg odlaska u penziju. Umanjenje može iznositi najviše 20,4 odsto. Na isti način kao starosna, obračunava se i invalidska penzija, s tim što se obračun uvećava za dodati staž, koji zavisi od navršenih godina života i pola osiguranika.
Što se tiče porodične penzije ona se određuje od starosne, odnosno invalidske penzije umrlog osiguranika, odnosno korisnika, i to u procentu koji zavisi od broja članova porodice, pa za jednog člana penzija iznosi 70 odsto, za dva člana 80 odsto, za tri člana 90 a za četiri i više članova 100 odsto.
Ako je penzija manja od najnižeg iznosa penzije utvrđenog u skladu sa zakonom, određuje se najniži iznos penzije, koji zavisi od kategorije osiguranika i određuje se prema pretežno navršenom stažu osiguranja.
Korisniku penzije koji je ostvario i inostranu penziju pripada razlika do najnižeg iznosa penzije, ako je zbir penzija manji od najnižeg iznosa penzije.
Zajecaronline/bizportal.rs/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!
Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.
Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”…
SPEKTAKL U SKENDERIJI
Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!
Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.
Dodaj komentar