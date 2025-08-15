BITNO ZA PENZIONERE – Kako se tačno obračunava penzija

Društvo Izdvajamo Servisne informacije Vesti

15.08.2025.
Iznos penzije se shodno odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, određuje na osnovu podataka registrovanih u matičnoj evidenciji, odnosno na osnovu navršenog penzijskog staža i ostvarenih zarada tokom ukupnog radnog veka, objavio je danas Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO). 

Prvi korak u obračunu visine starosne penzije je utvrđivanje svih zarada koje je osiguranik ostvario u toku radnog veka, a zatim se zarada ostvarena u svakoj kalendarskoj godini stavlja u odnos prema prosečnoj zaradi u Srbiji u toj godini.

Stavljanjem u odnos ukupne zarade osiguranika sa prosečnom godišnjom zaradom u republici za svaku kalendarsku godinu izračunava se godišnji lični koeficijent, s tim što on ne može biti veći od pet.

Zbir godišnjih ličnih koeficijenata deli se sa ukupnim trajanjem perioda za koje su oni utvrđeni i dobija se lični koeficijent, koji je zakonom ograničen na 3,8. Obračunati lični koeficijent se množi sa ukupno ostvarenim penzijskim stažom i opštim bodom, koji je istovetan za sve penzionere i usklađuje se na isti način kao penzije. Dobijeni iznos je visina penzije u dinarima.

Prevremena starosna penzija se određuje na isti način kao i starosna, s tim što se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec ranijeg odlaska u penziju. Umanjenje može iznositi najviše 20,4 odsto. Na isti način kao starosna, obračunava se i invalidska penzija, s tim što se obračun uvećava za dodati staž, koji zavisi od navršenih godina života i pola osiguranika.

Što se tiče porodične penzije ona se određuje od starosne, odnosno invalidske penzije umrlog osiguranika, odnosno korisnika, i to u procentu koji zavisi od broja članova porodice, pa za jednog člana penzija iznosi 70 odsto, za dva člana 80 odsto, za tri člana 90 a za četiri i više članova 100 odsto.

Ako je penzija manja od najnižeg iznosa penzije utvrđenog u skladu sa zakonom, određuje se najniži iznos penzije, koji zavisi od kategorije osiguranika i određuje se prema pretežno navršenom stažu osiguranja.

Korisniku penzije koji je ostvario i inostranu penziju pripada razlika do najnižeg iznosa penzije, ako je zbir penzija manji od najnižeg iznosa penzije.

