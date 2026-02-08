Biljka koja donosi sreću u dom: Jednostavna za negu, a mnogi veruju da štiti od loše energije

Brojanica je biljka koja se lako održava i idealna je za viseće saksije, police i visoke stalke, jer njeni dugi, viseći izdanci tada najlepše dolaze do izražaja. Ljubitelji sobnih biljaka često tragaju za neobičnim i manje poznatim vrstama kojima mogu da ulepšaju svoj prostor, a jedna od posebno šarmantnih i retkih biljaka je brojanica, poznata i kao ukrasni grašak.

Otporna biljka koja ulepšava dom zahteva pažnju u nekoliko ključnih oblasti kako bi tropska lepotica bujala.

Brojanica voli svetla mesta, ali ne podnosi direktno i jako sunce tokom celog dana.

Najbolje joj odgovara difuzna svetlost ili nekoliko sati jutarnjeg sunca. Ako je prostor previše taman, njen rast se usporava, a perle postaju sitnije i ređe, zato joj obezbedite optimalno osvetljenje.

Ukrasni grašak ne voli preteranu vlagu i zaliva se umereno, tek kada se zemlja gotovo potpuno osuši. Prečesto ili obilno zalivanje može izazvati truljenje korena, što je najčešći razlog propadanja brojanice. Tokom zime zalivanje treba smanjiti, pa obratite pažnju na taj period.