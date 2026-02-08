Biljka koja donosi sreću u dom: Jednostavna za negu, a mnogi veruju da štiti od loše energije
Brojanica je biljka koja se lako održava i idealna je za viseće saksije, police i visoke stalke, jer njeni dugi, viseći izdanci tada najlepše dolaze do izražaja. Ljubitelji sobnih biljaka često tragaju za neobičnim i manje poznatim vrstama kojima mogu da ulepšaju svoj prostor, a jedna od posebno šarmantnih i retkih biljaka je brojanica, poznata i kao ukrasni grašak.
Otporna biljka koja ulepšava dom zahteva pažnju u nekoliko ključnih oblasti kako bi tropska lepotica bujala.
Brojanica voli svetla mesta, ali ne podnosi direktno i jako sunce tokom celog dana.
Najbolje joj odgovara difuzna svetlost ili nekoliko sati jutarnjeg sunca. Ako je prostor previše taman, njen rast se usporava, a perle postaju sitnije i ređe, zato joj obezbedite optimalno osvetljenje.
Ukrasni grašak ne voli preteranu vlagu i zaliva se umereno, tek kada se zemlja gotovo potpuno osuši. Prečesto ili obilno zalivanje može izazvati truljenje korena, što je najčešći razlog propadanja brojanice. Tokom zime zalivanje treba smanjiti, pa obratite pažnju na taj period.
Najbolje uspeva u laganom i propusnom supstratu sličnom onom za sukulente. Saksija mora imati dobru drenažu jer zadržavanje vode ozbiljno ugrožava biljku. Povremeno proverite da li su rupe na dnu saksije prohodne. Dodavanje peska ili perlita u zemlju dodatno poboljšava uslove za rast i omogućava nesmetan razvoj brojanice.
Brojanica voli toplinu i ne podnosi niske temperature. Idealna temperatura za njen rast je između 18 i 25 stepeni Celzijusa. Ne zahteva posebnu vlažnost vazduha, što je čini pogodnom i za stanove sa suvim grejanjem.
Tokom proleća i leta biljku možete prihranjivati blagim đubrivom za sukulente jednom mesečno. Da biste je održali urednom i podstakli zdrav rast, povremeno uklanjajte suve ili oštećene delove.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
Dodaj komentar