Biljka koja daje luksuzan izgled vašem domu!

Postoje biljke koje zahtevaju svakodnevnu pažnju, redovno zalivanje, ali i posebne uslove. Međutim, postoje i one koje izgledaju raskošno čak i kada ih gotovo zaboravite. Upravo takva je juka! Elegantna, otporna i neverovatno zahvalna biljka koja već godinama važi za jednu od najlepših dekoracija doma.
Njeni dugi zeleni listovi i drvenasto stablo prostoru daju egzotičan i luksuzan izgled, zbog čega se savršeno uklapa u moderne enterijere.
Mnogi je nazivaju i “drvetom života“, pre svega zbog njene neverovatne izdržljivosti i sposobnosti da opstane čak i u veoma teškim uslovima.
Juka je jedna od najotpornijih biljaka za dom
Juka potiče iz suvih i pustinjskih predela, zbog čega je prirodno prilagođena životu sa vrlo malo vode. Postoji veliki broj vrsta juke, ali većina sobnih sorti može godinama uspevati bez mnogo komplikovane nege.
Najveća greška je preterano zalivanje
Jedan od glavnih razloga zbog kojih juka propada jeste previše vode. Iako deluje snažno i otporno, njen koren veoma loše podnosi konstantnu vlagu.
Zajecaronline/24sedam/J.V.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama!
Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći.
Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
Dodaj komentar